İSTANBUL-TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI Güncel Haberler İSTANBUL genelinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. İSTANBUL genelinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Toplam 414 sürücüye 162 bin 242 lira ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince İstanbul genelinde abart egzozlu ve modifiyeli araçlar ile motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul'un beş farklı noktasında 22.00-02.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Ruhsata işlenmemiş modifiye aksamlı 18 otomobil, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Gerçekleştirilen denetimlerde 414 sürücüye toplam 162 bin 242 Türk Lirası ceza kesildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-TRAFİK DENETİMİNDE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.