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İstanbul'da Okul Öncesi ve İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uyum Haftası Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu

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İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamında eğitime başlaması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Okul servislerinin trafiği etkilemesi ve köprü geçişlerinde yaşanan yoğunluklar dikkat çekti. D-100 kara yolunda da bazı bölgelerde trafik sıkışıklığı yaşandı.

İstanbul'da haftanın ilk iş günü olması, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamında eğitime başlaması nedeniyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı. Bu kapsamda okul servislerinin trafikte seyretmesi ve haftanın ilk iş gününün getirdiği yoğunluk dolayısıyla kentte sabah saatlerinde trafik ağır ilerledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine doğru yaşanan yoğunluk Sultanbeyli'den başladı. Zaman zaman akıcı ilerleyen trafik, Ataşehir ve Üsküdar bağlantılarından gelen katılımlarla yeniden yoğunlaştı.

Avrasya Tüneli girişinde araç kuyruğu oluştu

Avrasya Tüneli'nin Anadolu-Avrupa istikametinde tünel girişinde oluşan araç kuyruğu Göztepe mevkisine kadar uzadı.

D-100 kara yolunda da Maltepe, Küçükyalı, Bostancı yönünde trafik yoğunluk yaşandı. Samandıra Kartal bağlantı yolunda gişelerdeki çalışma nedeniyle trafikte iki yönlü kısmen yoğunluk oluşurken Sahil Yolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik akıcı seyretti.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, Edirnekapı'da başlayan trafik sıkışıklığının Halıcıoğlu'na kadar devam ettiği gözlendi.

Mecidiyeköy'de de Zincirlikuyu istikametinde trafik ağır seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde ise trafik akıcı ilerledi.

TEM Otoyolu Esenyurt-Başakşehir arasında iki yönlü, Bayrampaşa- Kağıthane arasında ise Ankara istikametinde araçlar ağır seyretti.

Kaynak: AA / Güncel

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