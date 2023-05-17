İSTANBUL TRAFİĞİNDE MAHMUTBEY ÇİLESİ; ÇÖZÜM KINALI BAĞLANTI YOLU

Trafiğin sık sık durma noktasına geldiği, TEM Otoyolu'nun İstanbul'a batıdan giriş-çıkış noktası olan Mahmutbey, neredeyse her saat yoğun. Ağır vasıta araçların da kullandığı yolda trafik, sürücüler için işkenceye dönüştü. İBB verilerine göre; geçen yıl nisan ayında Mahmutbey'den geçen araç sayısı 5 milyon 96 bin 410 iken; bu yıl nisan ayında bu sayı 5 milyon 318 bin 636 oldu. Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, çözümün Kınalı bağlantı yolu olduğunu, bu yolun yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Araç sayısındaki yaklaşık 300 binlik artış da, sabah ve akşam trafiğinin daha da artmasına yol açıyor. Sabah 08.00-09.00 arası ile akşam 18.00-19.00 saatleri arasında bu bölgeden geçen araç sayısı neredeyse iki katına çıkıyor. Ağır vasıta araçların da kullandığı yoldaki yoğunluk havadan görüntülendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde olan Mahmutbey için Trafik Uzmanı Mustafa Ilıcalı çözümün Kınalı bağlantı yolu olduğunu ve bu yolun yakın zamanda tamamlanacağını söyledi.

GELEN TALEP KAPASİTENİN ÜZERİNDE OLUYOR

Mahmutbey'deki trafiğin yoğunluğuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Ilıcalı, "Mahmutbey'deki sıkışıklığın nedeni TEM Otoyolu'nun çok önemli bir kavşak noktası olması. Çünkü Kuzey Marmara Otoyolu da yapıldı, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsüyle geçiyorsunuz. O yolun normal olarak Sakarya'dan Kınalı'ya kadar bağlanması lazım. Henüz Sakarya-Kınalı kesimi tamamlanmadığı için Kınalı tarafına, Tekirdağ'a gidecek olanlar Mahmutbey'den önce TEM'e bağlanıyor. Bir de o yolun trafiğini alıyor. Alınca büyük bir yoğunluk oluyor. Mahmutbey'den sonra da sağda bir tartı istasyonu var bakanlığın, oraya da sol şeritten girmeye çalışanlar oluyor. Kuzey Marmara Yolu'nun trafiği, hepsi birikince trafik çekmiyor. Gelen talep kapasitenin üzerinde oluyor o bölgede, belli saatlerde sıkışıklık oluyor. Zaten İstanbul'un trafik sıkışıklığı son zamanlarda çok çok arttı. Bazen yüzde 90'ı, bazen yüzde 100'ü görüyoruz. Bakanlık bunun çözümünü biliyor" dedi.

ÇALIŞMALAR BİTTİĞİ ZAMAN HAFİFLEME OLACAK

Bakanlığın, Kınalı'ya bağlanacak yol ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Mustafa Ilıcalı, "Kuzey Marmara'yı doğrudan doğruya Kınalı'ya bağlıyor. Kınalı'ya bağlanınca artık doğudan gelen trafik, Mahmutbey'e inmeden doğrudan doğruya doğu batı aksında Kınalı'ya bağlanıp, Çanakkale Köprüsü'yle Çanakkale'ye veya Edirne'ye, Avrupa'ya bağlanmış olacak. Bu yol tamamlanıncaya kadar oradaki kapasitenin Mahmutbey'e bağlanmasından dolayı bu sıkışıklık kaçınılmaz. En kısa zamanda da o yolun tamamlanacağını biliyorum. Bittiği zaman önemli bir hafifleme olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KMO OLMASAYDI AYNI TRAFİĞİ TÜM BAĞLANTI YOLLARINDA GÖRECEKTİK

Mustafa Ilıcalı, "Kuzey Marmara'dan gelen çok yoğun bir trafik. Kuzey Marmara Yolu olmasaydı aynı trafiği sadece Mahmutbey'de değil bütün Fatih Sultan Mehmet'e olan bağlantı yollarında görecektik. Şehir içi trafiğine katkısı olan yol tamamen kırmızı olacaktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmamış olsaydı onun bağlantı yolları, durma noktasına gelecekti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları yapılınca kent içi trafiğe hizmet etti. Fatih Sultan Mehmet'in hafiflemesine, 15 Temmuz Köprüsü'nün daha rahatlamasını sağladı. En az yüzde 50 oranında trafik çekti" şeklinde konuştu.

YÜZDE 50 AZALMA OLUR

Ilıcalı, "Şu anda Kuzey Marmara Yolu'nun amacı Sakarya-Kınalı arasını kesintisiz yapıp Çanakkale Otoyolu'na bağlamak. O kesim biraz geciktiği için ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Kuzey Marmara Yolu Kınalı'ya bağlandığı an, araçlar TEM'e Mahmutbey'den bağlanmamış olacak. Talep kapasitenin üstünde, gelen araç sayısı 3 şeritlik yolun kapasitesinden daha fazla olursa ne olur, kısa ve uzun süreli kuyruk oluşur. Bugünkü trafiğin en az bir yarısı yüzde 50 azalma olur ki o kadar bir sıkışıklık yaşanmamış olur. Araç satışları da artıyor. Yaşanacak trafik yönünden çok daha sıkıntılı günler bizi bekler" diye konuştu.