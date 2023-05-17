İSTANBUL TRAFİĞİNDE MAHMUTBEY ÇİLESİ; ÇÖZÜM KINALI BAĞLANTI YOLU

GELEN TALEP KAPASİTENİN ÜZERİNDE OLUYOR

Mahmutbey'deki trafiğin yoğunluğuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Ilıcalı, "Mahmutbey'deki sıkışıklığın nedeni TEM Otoyolu'nun çok önemli bir kavşak noktası olması. Çünkü Kuzey Marmara Otoyolu da yapıldı, İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsüyle geçiyorsunuz. O yolun normal olarak Sakarya'dan Kınalı'ya kadar bağlanması lazım. Henüz Sakarya-Kınalı kesimi tamamlanmadığı için Kınalı tarafına, Tekirdağ'a gidecek olanlar Mahmutbey'den önce TEM'e bağlanıyor. Bir de o yolun trafiğini alıyor. Alınca büyük bir yoğunluk oluyor. Mahmutbey'den sonra da sağda bir tartı istasyonu var bakanlığın, oraya da sol şeritten girmeye çalışanlar oluyor. Kuzey Marmara Yolu'nun trafiği, hepsi birikince trafik çekmiyor. Gelen talep kapasitenin üzerinde oluyor o bölgede, belli saatlerde sıkışıklık oluyor. Zaten İstanbul'un trafik sıkışıklığı son zamanlarda çok çok arttı. Bazen yüzde 90'ı, bazen yüzde 100'ü görüyoruz. Bakanlık bunun çözümünü biliyor" dedi.

ÇALIŞMALAR BİTTİĞİ ZAMAN HAFİFLEME OLACAK

KMO OLMASAYDI AYNI TRAFİĞİ TÜM BAĞLANTI YOLLARINDA GÖRECEKTİK

YÜZDE 50 AZALMA OLUR

Ilıcalı, "Şu anda Kuzey Marmara Yolu'nun amacı Sakarya-Kınalı arasını kesintisiz yapıp Çanakkale Otoyolu'na bağlamak. O kesim biraz geciktiği için ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Kuzey Marmara Yolu Kınalı'ya bağlandığı an, araçlar TEM'e Mahmutbey'den bağlanmamış olacak. Talep kapasitenin üstünde, gelen araç sayısı 3 şeritlik yolun kapasitesinden daha fazla olursa ne olur, kısa ve uzun süreli kuyruk oluşur. Bugünkü trafiğin en az bir yarısı yüzde 50 azalma olur ki o kadar bir sıkışıklık yaşanmamış olur. Araç satışları da artıyor. Yaşanacak trafik yönünden çok daha sıkıntılı günler bizi bekler" diye konuştu.