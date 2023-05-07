İstanbul trafiğinde 'Büyük İstanbul Mitingi' dönüşü yoğunluğu

Ak Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nin sona ermesinin ardından metro ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingin sona ermesinin ardından vatandaşlar alandan ayrılmaya başladı.

Dönüşlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle başta D-100 karayolu olmak üzere bazı caddelerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Vatandaşlar metro, otobüs durakları ile metrobüs hatlarında da yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar, otomobilleri ve toplu ulaşım araçlarına yürüyerek gitti.

Mitingin yapıldığı Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu'nun girişinde de yoğunluk oluştu.

Yenibosna metrobüs durağında oluşan yoğunluk nedeniyle üst geçitte sıkışıklık yaşandı. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Metro seferlerinin yetersiz kalmasına tepki gösteren bazı yolcular, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik istifa sloganları attı.