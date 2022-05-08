İSTANBUL-TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI - Haberler

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İSTANBUL-TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TRABZONSPOR'un Yenikapı miting alanında düzenleyeceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

TRABZONSPOR'un Yenikapı miting alanında düzenleyeceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla, Trabzonspor'un bugün saat 15.00'de Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştireceği şampiyonluk kutlamaları nedeniyle, saat 11.00 itibariyle, Namık Kemal Caddesi ile bu caddeye bağlanan yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri caddeyi kullanmak isteyen sürücüleri, alternatif olarak belirlenen, Vatan ve Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı'na yönlendirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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