İSTANBUL-TOGG OTOMOBİLİMİZ, YEŞİL DÖNÜŞÜME YÖNELİK ÇABALARIMIZIN BİR PARÇASIDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na telekonferans yöntemiyle katıldı. Türkiye'nin Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Depremin etkilediği şehirlerimizi tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisiyle, alt yapısıyla bir bütün olarak ayağa kaldırıyoruz. Ülkemizi bütün afetlere karşı daha dirençli hale getirmek Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni devreye aldık. İnşallah 1 sene içerisinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız" diye konuştu.

"ULUSAL STRATEJİ BELGEMİZİ 2024 YILINA KADAR HAZIRLAYACAĞIZ"

"YILLIK 90 MİLYON TON KARBON EŞ DEĞERİ SERA GAZI EMİSYONU ENGELLENMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 16. taraflar konferansına 2024 yılında ev sahipliği yapacak. Bu şekilde sözleşmenin dönem başkanlığını, 2 yıl süreyle üstlenecektir. Ortak evimiz dünyanın geleceği için yeşil dönüşüme yönelik çabalarımız da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğumuz elektrikli otomobilimiz Togg'u da bu hedefimizin bir parçası olarak görüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi, toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 55'e çıkardık. Bu bakımdan dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da 2'nci sırada bulunuyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında attığımız adımlar sayesinde, yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonu engellenmiştir. Hidrojen teknolojileri stratejimizi ve yol haritamızı bu yılın başında yayınladık. Türkiye olarak tüm çevre sorunlarının sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm odaklı çözümü için çaba göstermeye devam edeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadelede, finans ve teknoloji transferinin önemine yeniden dikkat çekmek istiyorum. Forumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023