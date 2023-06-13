İstanbul Tıp Fakültesi'nde Konteyner Yangını

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesindeki iki katlı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde bulunan öğrenci yemekhanesinin arka bölümündeki iki katlı konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle yemekhanedeki personel ve öğrenciler tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yemekhaneye sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle konteynerde maddi hasar meydana geldi.