İstanbul Tıp Fakültesi Acil Servisi önünde bir kadını silahla yaralayan kişi intihar etti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Servisi önünde bir kadını silahla vurup yaralayan kişi, olayda kullandığı silahla intihar etti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Servisi önünde bir kadını silahla vurup yaralayan kişi, olayda kullandığı silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, fakülte hastanesinde tedavi gören D.S. isimli kadın, hastane bahçesinde dolaşırken daha önceden tanıdığı E.D. ile karşılaştı.

Şüpheli E.D, yanında taşıdığı silahla kadını vurdu.

Saldırının ardından şüpheli aynı silahla intihar etti.

D.S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam eden D.S'nin yakınlarının hastane bahçesinde bekleyişi sürüyor.