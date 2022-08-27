İSTANBUL-TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AMBARLI LİMANI'NDA YAKALANAN REKOR CAPTAGON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da Ambarlı Limanında gerçekleştirilen başarılı operasyonda, rekor olarak kayıtlara geçecek 2 ton 91 kilogram ağırlığında 12 milyon 336 bin 900 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu miktar Türkiye'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek captagon yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığı'ndan Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul'da Ambarlı Limanında gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. "İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Ambarlı limanına gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteyner riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen konteynerde şüpheli yoğunluk noktaları tespit edildi. Bunun üzerine narkotik dedektör köpekler de dahil edilerek konteyner ve beyan edilen yükün içerisi arandı. Köpeklerin konteyner içerisinde bulunan eşyalara aşırı tepki vermesi üzerine ekiplerce yapılan detaylı aramada eşya içerisinde gizlenmiş çok sayıda hap olduğu görüldü.

Haplardan alınan numuneden, uyuşturucu test kiti aracılığıyla yapılan ön analizde maddenin captagon cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelerini haklı çıkaran aramalarda konteynerde toplam ağırlığı 2 ton 91 kilogram olan 12 milyon 336 bin 900 adet captagon ele geçirildi. Bu miktar Türkiye'de bugüne kadar ele geçirilen en yüksek captagon yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili olarak Gümrük Muhafaza Narkokim ekiplerince büyük bir hassasiyetle sürdürülen takip neticesinde, uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında kıskıvrak yakalandı. Ayrıca Gümrük Muhafaza ekipleri olayla ilgili olduğu düşünülen ve İstanbul'da bulunan 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü olarak devam ediyor."