İstanbul Temalı Edebiyat Sergisi: 'Hikaye İstanbul'da Geçiyor'

Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği sergi, fantastik öykülerden grafik romanlara, bilim kurgudan casusluk hikayelerine Batı edebiyatının kurmaca yapıtlarındaki İstanbul'u kapsıyor.

Ömer Koç koleksiyonundan yaklaşık 300 kitabın merkezde olduğu seçkide, yazarlara ait el yazmaları, nadir ilk baskılar, imzalı ve ithaflı kitaplar, gravür, resim, nota kitapçığı, film ve afişlerin yanı sıra yayımlanan Türkçe çeviriler ve gazete kupürleri de yer alıyor.

"Grafik romanlar, tarihi romanlarla bir araya geldi"

Küratör Şeyda Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, edebiyatta yer etmiş unutulmaz karakterlerle bu karakterlerin yer aldığı kitaplardan örneklerin sergide görülebileceğini söyledi.

İstanbul'un pek çok unutulmaz karaktere ilham olduğunu kaydeden Çetin, "Kitapların dönemleri 16. yüzyıldan günümüze kadar gelen bir aralıkta. Çok çeşitli türler ve biçimlerde üretilmiş eserler bunlar. Biz sergiyi kurgularken esnek bir şekilde gruplandırdık, kitapların içeriklerine, türlerine göre. Örneğin bilim kurgu hikayeleri, fantastik hikayelerle buluştu. Grafik romanlar, tarihi romanlarla bir araya geldi. Esnek bir yaklaşımla bu kitapları bir araya getirdik." dedi.

Küratör Ebru Esra Satıcı ise serginin Batı edebiyatındaki İstanbul temalı kurmaca eserleri merkezine aldığına işaret ederek, "Kitapların tamamı Ömer Koç koleksiyonundandır. Kitaplardan yola çıktıktan sonra yaptığımız araştırmalar sonucunda eğer ki sahne adaptasyonları ve film uyarlamaları varsa onları görsel malzemesini ekleyerek görselleştirdiğimiz bir süreç oldu. Türkçe çevirileri seçkiye ekledik. Koleksiyon dışı arşiv ve koleksiyonlardan bazı malzemeler, gazete kupürleri, yağlı boya eserler, gravürler, kartpostallar ekledik." diye konuştu.

Serginin bir yıla yakın sürede hazırlandığını dile getiren Satıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kitapları okumak ve kitaplardan bir sergi oluşturmak, kitapların merkezde olduğu bir sergi yapmak meşakkatli bir işti. Çünkü malzemenin kendisi her zaman görselliğe çok uygun olmayabiliyor. Küçük kitaplar var. Çok eski tarihli 16. yüzyıldan kitaplar var. Bu bir yıllık süre zarfında nasıl görselleştireceğimizi düşündüğümüz, arşivlere daldığımız bir dönem oldu. Özellikle 300 kitabın sergilendiği zor bir iş için tabii ki bir ekip gerekiyordu. Bu da bir ekip işi oldu. Meşher'deki arkadaşlarımız, başta direktör ve serginin de tasarımcısı Nilüfer Konuk olmak üzere, prodüksiyondaki arkadaşlarımız Ezgi Göksu Öztürkmen, Yaren Taşdemir, etkinlikçi, iletişimci arkadaşlarımız, hepsi sergi sürecine kendi uzmanlıkları ölçüsünde yardım etti ve sergiyi hep birlikte ayağa kaldırdık."

Sergiye özel film gösterimleri yapılacak

Meşher'de sergiye özel film gösterimlerinin yapılacağı bir etkinlik alanı hazırlandı. Sergideki kitaplardan uyarlanmış filmlerden bir seçki, bu alanda izlenebilecek. Ayrıca okuma bölümlerinde de sergide orijinalleri görülen kitapların Türkçe çevirileri incelenebilecek.

Türkçe ve İngilizce yayımlanan sergi kataloğunda ise Şeyda Çetin'in "Kitaplardaki Gibi!", Ebru Esra Satıcı'nın "İstanbul'un Çizgileri", Kaya Genç'in "İstanbul'u Yakalamak: Akışkan Bir Kentin Batı Edebiyatındaki Tasvirleri" ve Melis Behlil'in "Edebiyattan Sinemaya Fantastik Bir İstanbul Temsili: Baron Münchhausen" başlıklı yazıları yer alıyor. Yakın zamanda vefat eden yazar Selim İleri'nin, "Ölümsüz İstanbul" başlıklı yazısı da katalogda bulunuyor.

Tasarım ve uygulamasını Meşher Direktörü Nilüfer H. Konuk'un üstlendiği sergi, 13 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.