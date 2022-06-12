TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında - Haberler

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TEM Otoyolu'ndaki kaza anı araç kamerasında

AA - Güncel
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İstanbul TEM Otoyolu'nda 3 kişinin yaralandığı kazı anı araç kamerasına yansıdı.

İstanbul TEM Otoyolu'nda 3 kişinin yaralandığı kazı anı araç kamerasına yansıdı.

Otoyolun Pendik mevkisi Kurtköy Kavşağı civarında 10 Haziran'da meydana gelen kazaya karışan bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, A.S.Ç. idaresindeki 34 KB 2488 plakalı çimento yüklü hafriyat kamyonunun bariyerleri kırıp Edirne yönüne geçerek 34 FTL 657 plakalı tıra çarpması yer alıyor.

Kayıtlara devrilen tırın dorsesindeki çimentonun yola yayılması yansıyor.

Görüntülerin devamında kamerası kayıtta olan aracın, önündeki tıra çarparak ters döndüğü görülüyor.

Bu arada, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin hafriyat kamyonu sürücüsü A.S.Ç. hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "aracının hızını aracın yük ve teknik özelliğine, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak" ve "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" maddelerinden işlem yapıldığı belirtildi.

AA / Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Tragger Pendik Güncel Haberler

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