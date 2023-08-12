İstanbul TEM Otoyolu'nda Üst Geçitten Atlayan Vatandaş Hayatını Kaybetti

İstanbul TEM Otoyolu'nda üst geçitten atlayan bir vatandaş, iki otomobil ve bir tırın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Tem Otoyolu'nda üst geçitten atlayan vatandaş iki otomobil ve bir tırın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üst geçide çıkan bir vatandaş aniden araçların üzerine atladı. İddiaya göre, bir anda yola düşen vatandaşa önce panelvan araç çarpıp kaçtı, sonra bir tırın altında kaldı, ardından seyir halindeki bir otomobil tarafından sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolda trafik bir süreliğine polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazada ağır yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Üst geçitten atlayan vatandaşın yola düşen saati ve gözlüğü kameraya yansırken, henüz kimliği belirlenemeyen vatandaşın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması ise sürüyor. - İSTANBUL