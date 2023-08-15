İstanbul TEM Otoyolu'nda Tır Devrildi
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İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada tır devrildi ve sürücü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul TEM Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı.
Otoyolun Edirne istikametinde ilerleyen M.M.A. yönetimindeki 34 FKC 435 plakalı tır, Esenyurt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın kaldırılmasının ardından Karayolları ekipleri, yolda temizleme çalışması yaparken trafik akışı da normale döndü.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel