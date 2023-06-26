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İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Güncel Haberler

İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde önümüzdeki 4 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul'un Avrupa yakasında, Tekirdağ'ın doğusunda ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 4 saat içerisinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel

Kırklareli İstanbul Tekirdağ Güncel Haberler

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