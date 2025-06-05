İstanbul-Tekirdağ Karayolunda Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul-Tekirdağ Karayolunda Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ arasında trafik yoğunluğu artmaya başladı. Yetkililer, tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu bölgelerde araç kuyruklarının oluştuğunu ve önümüzdeki saatlerde yoğunluğun artmasını beklediklerini belirtti.

İstanbul- Tekirdağ kara yolunda 81 ekip, 455 polis görev yapmaya başladı(2)

Kurban Bayramı tatili nedeniyle, İstanbul- Tekirdağ arasında trafikte yoğunluk oluşmaya başladı. İstanbul'dan yola çıkan ve bayram tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirecek olanlar, İstanbul'a sınır Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi ve il merkezindeki Yeniçiftlik, Yenici, Beyazköy ve üniversite kavşağında zaman zaman araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Yetkililer, ilerleyen saatlerde araç yoğunluğunun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Tekirdağ Valiliği'nden Kurban Bayramı'na ilişkin alınan önlemlerle ilgili yapılan açıklamada tüm kurumların sahada olduğu belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız; 458 ekip ve 1524 personel, İl Emniyet Müdürlüğümüz 237 motorize ekip ve 2 bin 327 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, 1 gemi 5 devriye botu, 5 kara aracı ve 49 personel ile vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Ayrıca diğer tüm kurumlarımız yeterli sayıda personel ile görevlerinin başında olacaktır" denildi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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