İSTANBUL-TCG ANADOLU'YA BAYRAMDA YOĞUN İLGİ

TÜRKİYE'NİN en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Bugün gemiyi 16 bin 127 kişi ziyaret etti. Toplam ziyaretçi sayısı ise 61 bin 231 oldu.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu 17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açılmıştı. TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve LCV çıkarma gemisi ve zırhlı araçları görmek isteyenlerin yoğun ilgisi Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de devam etti. Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemiyi görebilmek için bekleyen yüzlerce kişi, gün boyu metrelerce kuyruk oluşturdu. Bugün gemiyi 16 bin 127 kişi ziyaret etti. 17 Nisan'dan itibaren gemiyi ziyaret edenlerin sayısı ise 61 bin 231 oldu. TCG Anadolu 23 Nisan saat 12.00'da İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak seyrine devam edecek.