İSTANBUL-TATİL İÇİN GİTTİĞİ KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN İREM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Güncel Haberler AVCILAR'dan, yarı yıl tatilinde Kahramanmaraş'taki ablasına giden ve enkaz altında kalarak yaşamını yitiren üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki İrem Ayyıldız son yolculuğuna uğurlandı. AVCILAR'dan, yarı yıl tatilinde Kahramanmaraş'taki ablasına giden ve enkaz altında kalarak yaşamını yitiren üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki İrem Ayyıldız son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde yoğun katılım olduğu gözlendi. Ömer-Nimet Ayyıldız çiftinin en küçük çocukları olan İrem Ayyıldız, tatilini geçirmek için Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Aslanbey Mahallesi Güneşli Kocabaş Sitesi'nde oturan ablasının evine gitti. Ablası ve diğer yakınları enkazdan kurtarılırken, İrem'in cenazesi 10 Şubat Cuma günü çıkartıldı. Cenaze Avcılar'a getirilirken, Denizköşkler Camii'nde bugün öğle namazı ardından kılınan cenaze namazına yoğun katılım oldu. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan İrem Ayyıldız'ın cenazesi, Çatalca'da aile mezarlığında toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Avcılar Güncel Haberler

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