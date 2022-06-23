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İstanbul Tasarım Merkezinin Kısa Film ve Animasyon Senaryo yarışmalarına başvurular başladı

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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İstanbul Tasarım Merkezinin Kısa Film ve Animasyon Senaryo yarışmalarına başvurular başladı

Ensar Vakfı çatısı altındaki İstanbul Tasarım Merkezi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması'na başvurular başladı.

Ensar Vakfı çatısı altındaki İstanbul Tasarım Merkezi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması'na başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen yarışmalarda toplamda 65 bin liralık ödül verilecek.

Yarışmalarda toplum yaşamının düzenlenmesine katkı sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla "Değerler" konusu ön plana çıkarılıyor.

Milli Eğitim ders müfredatında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi 10 kök insani değer, yarışmaların konusunu oluşturuyor.

Toplamda 65 bin liralık ödüllü iki ayrı yarışma ile Türkiye'de kısa film ve animasyon sektörünün gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Son başvuru tarihi 30 Haziran Perşembe olan Animasyon Senaryo Yarışmasında birincilik ödülü 10 bin lira, ikincilik 7 bin 500 lira, üçüncülük ödülü 5 bin lira olarak belirlendi.

Kısa Film Yarışmasının son başvuru tarihi ise 30 Eylül Cuma olarak belirlenirken, birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira verilecek. Bu kategoride mansiyon ödülü ise 2 bin 500 lira olacak.

Katılımcılar başvurularını "animasyonvekisafilm.com" adresinden on-line olarak gerçekleştirilebilecek.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

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