İstanbul Tasarım Merkezinin kısa film ve animasyon senaryo yarışmalarına başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle İstanbul Tasarım Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kısa Film Yarışması ve Animasyon Senaryo Yarışması için başvurular başladı.

Toplam 65 bin lira ödüllü yarışmalarda toplum yaşamının düzenlenmesine katkı sağlanması ve topluma karşı sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla bu yıl "Değerler" konusu ön plana çıkarılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ders müfredatında yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi insani değerler yarışmaların konusunu oluşturuyor.

İki ayrı yarışma ile Türkiye'de kısa film ve animasyon sektörünün gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlenen Animasyon Senaryo Yarışması'nda birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek.

Kısa Film Yarışması'nın son başvuru tarihi ise 30 Eylül olarak belirlendi. Bu kategoride birinci 15 bin, ikinci 10 bin, üçüncü 7 bin 500 lira ile ödüllendirilecek. Mansiyon ödülü olarak ise 2 bin 500 lira takdim edilecek.

Yarışmalara başvurular, "animasyonvekisafilm.com" adresinden gerçekleştirilebilecek.