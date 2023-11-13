İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi, ziyaretçilerini 400 yıl önceye götürüyor.

Miniatürk'ün giriş bölümünde ziyarete açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Modelport kurucusu Murat Soysal, 2012'den bu yana hareketli model sergiler üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Sirkeci'nin hareketli bir prototipini yapmak için 2 yıl çalıştıklarını fakat sonrasında çeşitli nedenlerle sergileyemediklerini aktaran Soysal, "İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisinin yapımına başladık. Onu tam pandemi öncesinde bitirdik ama bu sefer de salgın oldu. Bütün bu sergi hazırlıklarımız sırasında yıllar içerisinde elimizde olmayan dış etkenlerden dolayı bu sergilerin halka açılması gecikti." dedi.

"Bu sergide çok şey hareket ediyor"

Soysal, serginin nisan ayında Miniatürk'te ziyarete açıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi kendine ait özel kapalı bir alanda üç yıllığına burada kuruldu. En önemli özelliği hareketli bir model sergisi olması. Türkiye'de ve dünyada modeller, maketler yapılıyor ama statik. Kenarda böyle duruyor, fotoğraf çekiyorsunuz, bir şey olmuyor. Bu model sergisinde çok şey hareket ediyor."

Sergide, 16-19. yüzyılda İstanbul'daki yaşamın anlatıldığını vurgulayan Soysal, dönemin ulaşım araçları, insanlar ve binaların yanı sıra Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi pek çok yapının da görülebildiğini sözlerine ekledi.

Tarihi yarımadanın turistik bir bölge olduğuna işaret eden Soysal, "Bu bölgede 400 yıl önce neler yaşanmış bunu göstermek için bu sergiyi yaptık. Bu özelliğiyle Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük hareketli model sergisi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hareketlilik katmak için 10 bin figür koyduk"

Murat Soysal, daha önce hareketli nesnelerin olduğu birtakım maketler yapıldığını fakat tarihi ve kültürü anlatması açısından Türkiye'de ve dünyada modelin öne çıktığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"15 dakika süren bir yürüyüş yolu burası, 400 bin metrekarelik bir alanı içeriyor. Bu alanı 87 kez küçülttük ve şehirdeki bütün bu hareketliliği, canlılığı katmak için 10 bin figür koyduk. Bu figürlerin bazıları hareket ediyor. Mesela at arabaları, insanlar hareket ediyor. Yeniçeri isyanları, cülus törenleri, padişahın cumaya gidişi var. Bütün bunları hareketli bir şekilde gösteriyoruz. Onun dışında biz nasıl günümüzü 24 saat yaşıyorsak, 87 kez küçük olan bu şehirde de 10 dakikada bir gece gündüz oluyor. Gece olduğu zaman da şehirde 50 bin küçük, iğne başı kadar led ışık yanıyor ve izleyici için çok muazzam, ilgi çekici görüntüler oluyor, çok güzel fotoğraflar, videolar çekiliyor."

Soysal, bir sergi gezmek için yola çıkan ziyaretçilerin tarih ve kültür gezisinin yanı sıra bir deneyim de elde etmek istediğini, bu nedenle serginin 3 bölümden oluştuğunu ifade etti.

Ziyaretçileri 100 metrekarelik bir video mapping alanın karşıladığını aktaran Soysal, model şehri gördükten sonra da serginin nasıl yapıldığını anlatan özel bir alanın yer aldığını söyledi.

"Sergiden çok, nasıl yapıldığı merak ediliyor"

Modelport kurucusu Soysal, model şehrin 5 yılda tamamlandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Çeşitli meslek gruplarından yaklaşık 30 kişi çalıştı. Sergiden çok nasıl yapıldığını merak eden insanlar var. Onları da sergimizin üçüncü bölümüne alıyoruz. Bizim bu 5 yıl boyunca kullandığımız masa, lamba, el aletleri, neyimiz varsa her şeyi toparladık geldik buraya koyduk. Kendimize yeni masalar aldık tabii çünkü başka projelerimiz var."

Bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişinin sergiyi ziyaret ettiğini aktaran Soysal, "Beş yıl çalıştığınız bir projenin sonunda, 7'den 70'e buraya gelenlerin yüzlerinin aydınlandığını görünce, insan çok büyük bir mutluluk duyuyor." diye konuştu.

Soysal, güzel bir iş çıktığı için mutlu olduğuna vurgu yaparak, "Aynı anda 6 proje daha yürütüyoruz. Çoğu, tarihimiz ve kültürel yapımızla alakalı, geçmişe yönelik. Eğer mümkün olursa her yıl bunların birini açmayı planlıyoruz. Şu an o sergiler üzerinde çalışıyoruz. İlgilenenler "https://modelport.com" web sitesine bakabilir. Orada bütün açıklamalarımız var." ifadelerini kullandı.

Serginin her yaş grubunun ilgisini çekeceğini kaydeden Soysal, şunları ekledi:

"Okullarda tarih ve coğrafya bilgileri almış çocuklardan itibaren, 80 yaş ve hatta üzerindeki bütün ziyaretçileri çok ilgilendiren bir sergi. İstanbul'un 400 yıl öncesiyle alakalı burada ekranlar, bilgi panelleri var. Ayrıca 11 dilde bilgi veren QR kodlar sayesinde kendi telefonunuzda bilgileri dinleyebiliyorsunuz. Çok bilgi verici, besleyici, güzel bir sergi. Çocuğu olan olmayan tüm ziyaretçilerimizi bu sergiye bekliyoruz."

Sergi hakkında

Teknolojik model sergileri üreten Modelport'un hazırladığı hareketli model sergisi, nisandan bu yana İstanbul Sütlüce'deki Miniatürk Müzesi'nde sergileniyor.

Mimari çizimleri 4 yıl süren sergi, tarihi yarımadanın 87 kez küçültülmüş halini hareketli modeller, ışıklar, dumanlar ve ses efektleriyle ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Sergide kullanılan yaklaşık 10 bin figür, binalar, bacalardan çıkan dumanlar, gece olduğunda yanan ışıklar, elektronik ve otomasyon sistemleri ile RF teknolojisiyle kablosuz olarak haberleşen hareketli birimler de dikkati çekiyor.

Ayrıca 400 yıllık bir dönemde Yeniçeri isyanları, Cülus törenleri, yabancı elçilerin Osmanlı padişahlarına ziyaretleri, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve meydandaki hayat gibi yüzlerce hikaye hareketli olarak gösteriliyor.

Sergi, her gün 10.00-19.00'da ziyaret edilebiliyor.