İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen ve aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, geri sayımın yapılmasının ardından yeni yıla merhaba dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yıla karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu. Sosyal medya fenomeni "Hiko Baba' da yeni yıla Taksim'de girdi.

Görüntü dökümü:

-Taksim Meydan'da havai fişeklerden görüntü