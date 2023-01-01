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İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER

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İSTANBUL-TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER

İSTANBULLULAR ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eğlenerek karşıladı.

İSTANBULLULAR ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde eğlenerek karşıladı. Meydanda toplananlar geri sayımın ardından 2023 yılına coşkuyla girdi.

İstanbullular ve turistler yeni yılı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde karşıladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen ve aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi, geri sayımın yapılmasının ardından yeni yıla merhaba dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Şarkılar söyleyerek ve dans ederek yeni yıla karşılayan binlerce kişi, renkli görüntüler oluşturdu. Sosyal medya fenomeni "Hiko Baba' da yeni yıla Taksim'de girdi.

Görüntü dökümü:

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Havadan

-Taksim Meydan'dan ve İstiklal Caddesi'nden görüntü

Aktüel

-Geri sayım

-Dans eden vatandaşlar

-Hiko Baba

-Islıklar eşliğinde yürüyen topluluklar

-Taksim Meydan'da yılbaşına girenlerden genel ve detay görüntü

-Taksim Meydan'da havai fişeklerden görüntü


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi İstanbul Taksim Güncel Haberler

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