İSTANBUL-TAKSİM'DE YILBAŞI DENETİMİ: 60 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI Güncel Haberler TAKSİM'de yeni yıla saatler kala denetim yapan polis ekipleri, 60 kaçak göçmen yakaladı. TAKSİM'de yeni yıla saatler kala denetim yapan polis ekipleri, 60 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeni yıla saatler kala Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Ekipleri, İstiklal Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde sırasında Taksim'e eğlenmeye gelen 60 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan üst aramalarında 1 kişinin üzerinden sahte kimlik ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Taksim Göçmen Güncel Haberler

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