İstanbul'da görev yapan taksiciler AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'da görev yapan taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taksiciler, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk yaşayan Filistinlilere, yemek dağıtımı sırasında oluşan yoğunluğu anlattığı fotoğrafı tercih eden 26 yıllık taksi şoförü Salim Aygün, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti.

Aygün, "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi Yolu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Deniz Kalaycı'nın çektiği "Mır mır mır" adlı fotoğrafları oyladı.

Megakentte 40 yılı aşkın süredir taksicilik yapan Medet Ayata, "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" ve "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" adlı fotoğrafını seçti.

Ayata, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın Gazze Şeridi'nde açlığa mahkum edilen Filistinlilerin, Zikim Sınır Kapısı yakınlarındaki yardım noktasında oluşturduğu yoğunluğu yansıtan fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" adlı fotoğrafını oyladı.

Kentin Anadolu Yakası'nda çalışan 20 yıllık taksici Şenol Pekmezci de "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Pekmezci'nin "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ali Jadallah'ın, Gazze Şeridi'nde açlığa mahküm edilen Filistinlilerin yardım noktasında oluşturduğu yoğunluğu yansıtan fotoğrafı oldu.

Aynı durakta görev yapan 20 yıllık taksici Barış Bizal da "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Tatbikattan", "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Av ve avcı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Hava yolu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Bizal, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinlinin yardım dağıtım merkezine akın ettiğini gösteren fotoğrafını seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.