İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Zam Oranını Beğenmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantı öncesi sosyal tesis çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksilere yapılan zam oranını beğenmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu salonu terk etti.Daha önce yüzde 100 oranında zam beklediklerini açıklayan Aksu, "Büyükşehir belediyesinin bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kabul etmiyoruz. Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler, esnaf hiçe sayılmış. Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız, kabul etmiyoruz. Vatandaşımız 'çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz.' diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKOME kurumu bizimle dalga geçiyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak. Bilginize sunuyoruz. Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel