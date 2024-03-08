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İstanbul Takımları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

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Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'un yaptığı paylaşımlarda kadınların önemi vurgulandı.

Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Galatasaray Kulübü mesajında "Kadın-erkek eşit ve yarınlar bu eşitlikle sağlam. Yaşamı güzelleştiren cömert emeklerinize değer biçilemez. Yüzünüzdeki aydınlık, kalbinizdeki neşe daim olsun; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü ise açıklamasında "Umut Dolu Yarınlar Sizinle Var" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi:

"Hayata dair her anda, yaşamın her alanında kadınlar ve kız çocuklarının özgürce yer alabilmesi için 'sorumluluğumuz var' diyerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; ülkemizin ve Fenerbahçemizin dününde, bugününde ve geleceğinde, kadınlar ve kız çocuklarının ne kadar önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Bugün, bir kez daha, şanlı formamıza ve gurur dolu armamıza hizmet eden kadın sporcularımıza teşekkür ediyor; yarınlarımızın özgür ve öz güvenli kız çocukları ve kadınların varlığıyla umut dolu olduğunu vurguluyoruz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kadınlar Günü'nün ortaya çıkış hikayesine yer veren Beşiktaş Kulübü, şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca; yönetici, sporcu, çalışan ve taraftar olarak camiamızın en önemli güçlerinden birisi olan kadınlarımıza, Beşiktaşımıza verdikleri emekler için şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyadaki tüm emekçi kadınların ve Beşiktaşlı kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun!"

Siltaş Yapı Pendikspor, X sosyal medya platformu üzerinden, "Kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin olmadığı, emeğin ve alın terinin değer gördüğü 8 Martlar dileğiyle... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!" paylaşımı yaptı.

Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesaplarından kutlama fotoğrafı yayımladı.

Kaynak: AA / Güncel

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