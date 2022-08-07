İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ TÜRK BANDIRALI 'POLARNET' DENETİMİ BEKLİYOR
UKRAYNA'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı 'Polarnet', İstanbul açıklarında denetimi bekliyor.
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UKRAYNA'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı 'Polarnet', İstanbul açıklarında denetimi bekliyor.
Ukrayna'dan hareket eden 136 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Polarnet isimli gemi de saat 21.45 sıralarında Kumköy açıklarına demirledi. 12 bin ton mısır yükü taşıyan geminin bugün yapılacak denetimin ardından İstanbul Boğazından geçmesi bekleniyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak olan Polarnet, denetimden sonra Karasu'ya hareket edecek.
Demirören Haber Ajansı / Güncel