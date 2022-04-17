İstanbul Tabip Odası Seçimini Demokratik Katılım Grubu yeniden kazandı

İSTANBUL Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği seçimler için üyeler sandık başına gitti. Seçimi, oyların yüzde 87'sini alan Demokratik Katılım Grubu yeniden kazandı.

İstanbul Tabip Odası'nın iki yılda bir gerçekleştirdiği yönetim kurulu seçimleri için üye hekimler, Çapa Fen Lisesi ve Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti. Türk Tabipleri Birliği içinde en yüksek seçmen sayısına sahip İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu ve Türk Hekimleri Birliği olarak iki grup yarıştı.

"DEMOKRASİ ADINA BİRDEN FAZLA LİSTENİN OLMASI BİZLER AÇISINDAN SEVİNDİRİCİ"

Sabah saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'da sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimde 3 bin 450 civarında üye oy kullandı. Oyların yüzde 87'sini Demokratik Katılım Grubu alırken, yüzde 13'ünü ise Türk Hekimleri Birliği aldı. Bu sonuçla birlikte Demokratik Katılım Grubu İstanbul Tabip Odası'nın yönetimini iki yıl daha sürdürecek.