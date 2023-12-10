İSTANBUL-SULTANGAZİ YAZI AKADEMİSİ'NDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Sultangazi Yazı Akademisi'nde yeni dönem başladı

İSTANBUL, (DHA)- Sultangazi Belediyesi'nin Türk edebiyatına meraklı gençlere yönelik hayata geçirdiği Yazı Akademisi, 5'inci dönemine dün gerçekleşen törenle başladı. Yazı Akademisi ile gençler yazar ve şairlerle bir araya geliyor. Yeni dönemin açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yazı Akademisi çocuklarımızın çeşitli dergilerde, gazetelerde yazı yazabilecek niteliğe kavuşmaları bizim için oldukça önemli? dedi.

Şair ve yazarlarla bir araya gelen gençlerin beraber okuyup yazdıkları, seminerler, atölye çalışmaları, yazar buluşmaları dergi yayını gibi birçok etkinliğin düzenlendiği Sultangazi Belediyesi Yazı Akademisi, bu yıl 200 lise öğrencisini ağırlıyor. Yazı Akademisi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törenle yeni dönemine başladı. Törene, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun, yazar Hüseyin Akın, Yazı Akademisi öğrencileri ve birçok vatandaş katıldı.

Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 'Bugün Sultangazi'de Yazı Akademimizin yeni dönemindeyiz. Yazı Akademisi bizim özel ilgimiz altında olan bir akademidir. Sadece lisede okuyan öğrencilerimizin başvurusu ve gönüllü başvurularla devam eden, makale, şiir gibi yazı yazma teknikleri öğrenilen ve bizim Anadolu Yazarlar Birliği ile süreci yürüttüğümüz güzel bir akademidir. Bizim için nicelikten çok nitelik önemli olduğu için oldukça önem veriyoruz. Yazı Akademisi çocuklarımızın çeşitli dergilerde, gazetelerde yazı yazabilecek niteliğe kavuşmaları bizim için oldukça önemli' dedi.

'BU DÖNEM 200 ÖĞRENCİMİZ VAR'

Dursun, 'Bu dönem 200 öğrencimiz var. Bu 200 öğrencimiz sezon boyunca çok güzel eğitimler aldı ve bu eğitim neticesinde de 'Ümit Var' adı altında kendi dergilerini çıkardılar. Bu dergideki bütün yazılar, şiirler, hikayeler bu kardeşlerimizin el emeği ve göz nuru. Ben onlara ve ailelerine özellikle teşekkür ediyorum. Yazı Akademisi bizim için nitelik açısından, çocuklarımızın gelişimi açısından, onların bilgili, birikimli, donanımlı olması açısından oldukça önemli bir süreçtir? şeklinde konuştu.

İnternet üzerinden başvuruların ilan edildiğini söyleyen Başkan Abdurrahman Dursun, 'İnternet sitesi üzerinden formumuz var. O formla başvurular alınıyor. Hocalarımız onları değerlendiriyor. Başvuru nitelikleri buna uygunsa bu çerçevede de sürece dahil oluyorlar. Esasında başvuran herkesi alıyoruz. Başvurular yeter ki olsun. Biz o kapıları sonuna kadar açıyoruz' ifadelerini kullandı.

"YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ TESPİT EDİYORUZ"

Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun ise akademi hakkında bilgi vererek, 'Yazı Akademisi, Sultangazi İlçesindeki liselerden gelen öğrencilerle yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Yazı Akademisi'ni Anadolu Yazarlar Birliği, Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında yapıyoruz. Öncelikle liselerdeki yetenekli öğrencileri tespit ediyoruz. Edebiyat hocalarımızla irtibata geçip bu konuda yazmaya yatkın, yetenekli öğrencileri mülakatlar neticesinde sınıflara alıyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri bu konuda yetkin eğitmenlerimiz var. Bunlarla haftalık olarak, periyodik şekilde görüşüyoruz. Yazı teknikleri üzerinde, okuma, yazma ve düşünme becerilerini kazanma üzerinde çalışmalarımız oluyor. Aynı zamanda ülkemizin saygın yazarlarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz' şeklinde konuştu.

Asıl amaçlarının gençlerin okuyabilme, yazabilme ve düşünebilme becerilerini geliştirmek olduğunu söyleyen Yusuf Tosun, 'Atölye çalışmaları yapıyoruz. Çocukların ürünlerini yayınlandığı dergiler çıkarıyoruz. Gençlere bir pencere açmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki gelecekte bu gençlerimiz ülkemizin saygın, gazetecileri, yazarları, şairleri arasında yer alacak. Yıl sonunda çıkarmış olduğumuz bir dergi var. Bu 'Ümit Var' dergisi. Bugün sergide görüyorsunuz. 4'üncü sayımız da çıktı. Bu dergi tamamen yıl boyunca öğrencilerimizin ürünlerinden oluşuyor. Yılda bir defa çıkarıyoruz. Öğrencilerimiz sadece bu dergilerde yazmıyorlar. Hali hazırda ulusal dergilerde yazan öğrencilerimiz de var. Yine dijital mecralarda ürünleri çıkıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu Yazı Akademisi'nin devam etmesini arzu ediyoruz? dedi.

Yusuf Tosun konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı

'Bütün bu imkanları Sultangazi Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Dursun sunuyor. Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı olarak ve Yazı Akademisi'nin koordinatörü olarak çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bu desteklerini esirgemediler. Ülkemize bu Yazı Akademisi aracılığıyla binden fazla öğrenci kazandırıldı. Bu öğrencilerimiz ile sadece ders saatlerinde değil, ders saatleri dışında da interaktif olarak gezmeler, kültürel faaliyetlere teşvik anlamında buluşmalar yapıyoruz. Şu an üniversitede okuyan öğrencilerle de irtibatımız var. İnanıyoruz gelecekte bu gençlerimiz, ülkemizin saygın yazarları, şairleri arasında yer alacaklar'

"YETENEKLERİMİN FARKINDA DEĞİLDİM"

2 yıldır Yazı Akademisi öğrencilerinden olan Berivan Aktaş, 'Bundan iki yıl önce Yazı Akademisi'ne gitmiyordum ve yeteneklerimin tamamen farkında değildim. Yazı Akademisi'ne gittikten sonra çok güzel şiirler yazmaya başladım. Kendimi daha iyi ifade etmeye başladım. Yazı Akademisi kesinlikle sadece yazılar ve düz şiir okumakla alakası yok. İçinizdeki yalnızlığı, hislerinize döktüğünüz kağıttır. İnsanlara yazılarımızı burada okutmak çok gurur verici. Burada yazımı gördüğüm zaman çok gururlandım. Her gencin bence yeteneğini fark etmesi için Yazı Akademisi'ne gelmesini çok isterim' dedi.

9.sınıf öğrencisi olan Zeliha Nur Yıldırım ise 'Yazdıklarınızı okumak ve o kağıda geçirmek aslında çok önemli oluyor. Onları sürekli düşünmek bundan anlam çıkarmak zor. Bunların size yorumlanması ve kötü yerlerin belirtilmesi sayesinde kendinizi düzeltebiliyorsunuz. 2 - 3 yıllık öğrenciler var. Onlar şu an çok güzel yazıyor. Onları görünce biz de umarım böyle yazarız diyoruz. O yüzden çok güzel şeyler katıyor. Umarım devam eder. Eğer böyle bir başarınız varsa saklanmamalı. İsteyenler başvurup kendilerini geliştirebilirler' dedi.

Program sonunda öğrencilere sertifikaları takdim edildi.