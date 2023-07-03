İstanbul Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda Yangın Çıktı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangın havadan da müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda çıkan yangına havadan da müdahale edildi. Kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi'deki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle bugün yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopterinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına İstanbul İtfaiyesi'nden 6 araç ve 3 itfaiye grubu katıldı.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğutma çalışmaları ise devam ediyor.