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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE VANTİLATÖR HIRSIZI KAMERADA

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE VANTİLATÖR HIRSIZI KAMERADA

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p>SULTANGAZİ'de marketten ekmek alan kişi, dışarıda bulunan vantilatörü çaldı.

p>SULTANGAZİ'de marketten ekmek alan kişi, dışarıda bulunan vantilatörü çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan elektronik eşya da satan markete gelen kişi, ekmek aldı. Bir süre içeride oyalanan kişi, daha sonra aldığı ekmekleri poşete koyarak dışarı çıktı. Hırsızlık şüphelisi, iş yerinin önünde bulunan vantilatörü gözüne kestirdi. Bir sürede dışarıda oyalanan şüpheli, vantilatörü çalarak, olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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