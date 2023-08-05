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İstanbul Sultangazi'de Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki tekstil atölyesinde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının iş yeri kapalıyken elektrikçinin çalışma yaptığı sırada çıktığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekstil atölyesinden alevler yükselirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sultangazi İstanbul İtfaiye Güncel Haberler

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