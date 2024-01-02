İstanbul Sultangazi'de Silahlı Çatışmada Yaralanan 15 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İstanbul Sultangazi'de, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak ağır yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zübeyde Hanım Mahallesi 1293. Sokak'ta, 30 Aralık günü iki grubun araçlarından birbirlerine silahla ateş açması sonucu, babasının arabasında başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Büşra Polat, yaşam mücadelesini kaybetti.

Polat'ın cenazesinin, yarın Sultangazi'deki Hz. Ali Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.