İstanbul Sultangazi'de Market Soygunu Girişimi

İstanbul Sultangazi'de, bir markete girerek pompalı tüfekle soygun girişiminde bulunan 5 zanlı gözaltına alındı.

Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak'taki markete, kapanış saatinde gelen yüzleri maskeli 2 kişi, tüfekle çalışanları tehdit ederek kasadaki paraları istedi.

Şüphelilerin arkadaşları da bu sırada marketin çevresinde etrafı gözetledi.

Bu sırada, market çalışanlarından biri temizlik yaptığı paspasla zanlıları kovalamaya başladı. Şüpheliler, olay yerinden araçla kaçtı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Zanlıların aracında yapılan aramada 2 pompalı tüfek, şapka ve eldivenler ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, soygun girişimi ve market çalışanının şüphelileri paspasla kovaladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.