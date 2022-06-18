İSTANBUL--SULTANGAZİ'DE KEBAPÇININ TAVANI ÇÖKTÜ - Haberler

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İSTANBUL--SULTANGAZİ'DE KEBAPÇININ TAVANI ÇÖKTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL--SULTANGAZİ'DE KEBAPÇININ TAVANI ÇÖKTÜ

SULTANGAZİ'DE kebapçının tavanı çöktü.

SULTANGAZİ'DE kebapçının tavanı çöktü. İki çalışanın tavanın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde 4 katlı binanın girişindeki kebapçının tavanı dün saat 23.30 sıralarında çöktü. O sırada iki çalışan çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çalışanlardan biri mutfak bölümüne kaçarken, diğeri koşarak dışarı çıktı. Kebap salonunda hasar oluştu.

"GÜNDÜZ YAŞANSAYDI FACİA OLURDU" Kebapçıda çalışan Faik Ceylan, "Bir tavan ustası tavanı iyi yapmadığı için çökme meydana geldi. 1 sene önce zaten tadilat yapmıştık. İş yerimiz 1,5 ay tadilatta kaldı. Hem maddi hem manevi olarak o dönem zarar etmiştik. 1 yıl aradan sonra bu olay yaşanınca iyice zarara uğradık. Tavan çöktüğü sırada müşteri yoktu. İki çalışanımız temizlik yapıyordu. Onlarda çöken tavanın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular. Gündüz olsaydı facia olurdu" dedi.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi İstanbul Güncel Haberler

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