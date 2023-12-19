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İstanbul Sultangazi'de kahvehanede genç tabancayla vurularak öldürüldü

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İstanbul Sultangazi'de bir kahvehanede oyun sırasında tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi. Cinayet zanlısı gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'de kahvehanede tabancayla vurulan genç yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi'ndeki kahvehanede Ali Y. (21) oyun sırasında M.Y. (17) tarafından tabancayla başından vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Y'nin cesedi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet zanlısı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Sultangazi Olaylar İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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