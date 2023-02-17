İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE DEPREMZEDELERE YARDIM EDEBİLMEK İÇİN OTOMOBİLİNİ SATTI

SULTANGAZİ'de 63 yaşındaki Zeki Şahbaz, depremzedelere yardım edebilmek için 1975 model otomobilini sattı. Şahbaz satıştan aldığı 45 bin lirayı AFAD'a bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem sonrasında yaraların sarılması için ülke genelinde yardım kampanyası başladı. Depremzedelere yardımda bulunmak isteyen Sultangazi Gazi Mahallesi'nde yaşayan su tesisatçısı Zeki Şahbaz (63), yaklaşık 2 yıldır kullandığı 1975 model otomobilini depremzedelere yardım etmek için sattı. Şahbaz, satış bedeli olan 45 bin lirayı AFAD'a bağışladı.

"BİR ARACIM DAHA VAR GEREKİRSE ONU DA SATIP GELİRİNİ BAĞIŞLARIM"

Zeki Şahbaz, "Pazartesi kalktığımda eşime 1975 model yaklaşık 2 yıldır kullandığım aracımı satıp, gelirini depremzedelere bağışlayacağımı söyledim. Eşim de teklifime olumlu bakınca bende bir arkadaşıma durumu anlattım. O da yardımcı olarak bir galerici arkadaşıyla irtibata geçti. Galerici vasıtasıyla aracı 45 bin TL'ye sattık. Aracı Kütahya'dan bir kişi satın aldı. O da depremzedelere geliri bağışlanacağını öğrenince katkı sunmak için aldı. Satıştan elde edilen geliri de AFAD'a bağışlayacağız. 92 model bir aracım daha var. Gerekirse onu da satıp, gelirini bağışlarım" dedi.