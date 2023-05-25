İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE GENÇLER İÇİN DÜZENLENEN ESPOR TURNUVASI BAŞLADI

Eski milli futbolcu Ogün Temizkanoğlu e spor turnuvasına katıldı

İSTANBUL, (DHA)- Sultanbeyli Belediyesi'nin gençler için düzenlediği e spor turnuvası dün başladı. Turnuvanın ilk karşılaşmasını milli takımda yıllarca forma giyen Ogün Temizkanoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gerçekleştirdi. 2 gün boyunca mücadele edecek turnuvada 100 genç mücadele edecek.

Genç Akademi, Genç Adres ve bilgi evlerini gençlerin hizmetine sunan Sultangazi Belediyesi, gençler için e spor turnuvası düzenledi. Turnuvaya başvurular online olarak alındı. 1'inciye bilgisayar, 2'nciye tablet, 3'üncüye bisiklet, 4'üncüye bluetooth kulaklığın verildiği turnuvanın ilk karşılaşmasını milli takımda yıllarca ter döken Ogün Temizkanoğlu ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gerçekleştirdi. Genç Adres'te düzenlenen turnuvaya gençlerin ilgisi yoğundu.

'2 GÜN SÜRECEK TURNUVA KAPSAMINDA BAŞARILI OLAN GENÇLERİMİZİ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Kısa bir süre hizmete açtığımız Genç Adres'te gençlerimizle e spor turnuvasındayız. Burada yeni açtığımız Uluğ Bey Kütüphanemiz, YouTube stüdyomuz, e spor salonlarımız ve kafeteryamız ile gençlerimize hizmet veriyoruz. Bugün de e spor turnuvamızın ilk günündeyiz. Misafirimiz olan Milli futbolcumuz Ogün Temizkanoğlu'na, TRT spor yorumcusu Yasin Dallı'ya ve turnuvamıza katılan gençlerimize teşekkür ediyorum. Başarılı olmalarını diliyorum; 2 gün sürecek turnuva kapsamında başarılı olan gençlerimizi ödüllendireceğiz. Genç Adres bizim için çok kıymetli. Daha önce yaptığımız yarışmalarda da ilk üçe giren kardeşlerimize girişimcilik ofislerimizi 1 yıl boyunca hediye etmiştik. Kardeşlerimiz burada insansız su altı aracı üretti, hala yeni üretimlerle yollarına devam ediyorlar. O kardeşlerimize de başarılar diliyorum' şeklinde konuştu.

'GENÇLERİ BİRLEŞTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ; ONLARI BİRLEŞTİRDİĞİNİZDE BİR GÜÇ ELDE EDERSİNİZ'

Turnuvaya katılan ve ilk maçı Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile oynayan Oğün Temizkanoğlu ise 'Öncelikle daveti için Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gençleri birleştirmek çok önemli; onları birleştirdiğinizde bir güç elde edersiniz. Bu bağlamda yapılan organizasyon mutluluk verici bir organizasyon. Günümüz dünyasında gelişen teknolojiye baktığımızda sadece futbolda değil diğer branşlarda da esporun önemli bir yer aldığını görebiliyoruz. Artık bütün profesyonel futbol takımlarının kendi esporu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biz hep sahada oynadık, espor gibi teknolojiyle birleşen sporlar çok fazla yoktu. Biz de şu anda ayak uydurmaya ve onlara yetişmeye çalışıyoruz. Z kuşağının her zaman bunlara ayak uydurmasından ötürü gurur duyuyoruz. Günümüzde izlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla Milli takımlar kapsamında da büyük başarılar elde etmeye başladık. Aynı zamanda bu, sektör içinde bir amaç uğruna yapılan spor dalı; Türkiye hatırladığım kadarıyla 2022 yılında 1,5 milyon dolara yakın bir ödül kazandı. Onun için bu işin içinde olan herkesi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

'BAŞTA BEN OLMAK ÜZERE DİĞER GENÇLERE ESPOR İLE İLGİLİ BÜYÜK BİR FİKİR SAĞLIYOR'

Yarışmacılarda üniversite hazırlık öğrencisi Ömer Faruk Baş (20), 'Bu kurumda oyun sektörü alanında yapılan ilk turnuva oldu. 100 kişinin katılımıyla gerçekleşecek turnuvada format 1v1 olacak. 1'inciye laptop olmak üzere tablet, bilgisayar, saat gibi ödüller verilecek. Belediyenin bu çalışması, başta ben olmak üzere diğer gençlere espor ile ilgili büyük bir fikir sağlıyor. Aynı zamanda sektörün de daha çok tanınmasına yardımcı oluyor. Turnuva, espor sektörünün ülkeye ve Sultanbeyli'ye tanıtılması için güzel bir çalışma olmuş. 2 gün boyunca devam edecek turnuvada ben de yarışacağım. Kazanan bir üst tura çıkacak, finallerde bu süreçte devam edecek' diye konuştu.

İlk kez bir turnuvaya katıldığını belirten Berat Aydın (18) ise 'Bu sayede daha fazla insan tanıyor, daha fazla sosyalleşiyorum. Turnuvada aralarında iyi oynayan da oynayamayan da var, biz de merakla bekliyoruz' dedi.