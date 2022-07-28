Sultanbeyli'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı SULTANBEYLİ'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. SULTANBEYLİ'de 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu. Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Çatalpınar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri çatıdaki yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sonrası yangın tamamen söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. Apartmanın giriş katındaki fırının sahibi Süleyman Özer, "Rüzgar nedeniyle binanın çatısındaki tahta parçalarının kıvılcım aldığını düşünüyoruz. Kesin bi bilgimiz yok. Yaralı ya da can kaybı yok"dedi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ali Kerem Bengi İtfaiye Güncel Haberler

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