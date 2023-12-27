Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: 'Önceliğimiz kendi adaylarımızı çıkarmak ve oy oranlarımızı sandığa yansıtmak'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi için öncelik kendi adaylarını çıkarmak, kendi adayları ve bayrağıyla yarışmak, oy oranlarını sandığa yansıtmaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kılıç, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, aileleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sabır dileklerini ileterek, "TBMM'de terör örgütlerini ve terörist faaliyetleri lanetleyen bildiriye imza koyma konusunda ortaya net tavır koyamayan CHP'yi de bu vesileyle kınıyoruz. CHP, DEM Parti ile birlikte demlenmeye devam etmektedir. Bu tavır doğru bir tavır değildir. Türkiye'nin tek meselesi iktidar meselesi değil, Türkiye'nin tek problemi iktidarın eksikleri, yanlışları, kusurları değildir. Bir diğer problem CHP'nin ana muhalefet görevini ihya edemiyor olmasıdır. Böylesi acı bir günde vatandan, milletten, Anayasa'dan yana tavır koyan parti grupları bildiriyi imzalarken CHP'nin bunun dışında kalması anlaşılabilir bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan 'Sayın' diye bahseden milletvekillerinin TBMM çatısı altında bulunmasını kabul etmediklerini kaydeden Kılıç, "Daha trajik bir durum ise DEM Parti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren devletten seçim yardımı olarak 658 milyon TL alacak. Bu paranın ne kadarı dağa, ne kadarı kampanyaya gidecek bilmiyoruz. Devletin kesesinden, milletin kesesinden millete düşmanca faaliyetler içerisinde olanların finanse edilmesini istemiyoruz" dedi.

'İSVEÇ'İ NATO'DA İSTEMİYORUZ'

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülen İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması protokolüne olumlu bakmadıklarını bildiren Kılıç, "İsveç'i NATO'da görmek istemiyoruz. Biz TBMM'de İsveç'in üyeliğine ret oyu vereceğimizi şimdiden ifade ediyoruz. PKK ve FETÖ'nün sığınağı, terör örgütlerinin para kaynağı olan, Kur'an-ı Kerim yakanların ana kucağı İsveç'in bir savunma birlikteliği olan NATO'da yeri yoktur" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRET, AÇLIK SINIRININ ÜSTÜNE ÇIKSIN'

Bu hafta açıklanması beklenen asgari ücrete de değinen Kılıç, "Rakama ilişkin belirsizlik artık son bulmalı, asgari ücret istisnai bir ücret olmaktan çıktı. Asgari ücret bir kısım çalışanın doğrudan aylık geliri. Aralık ayı itibariyle ülkemizde 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gerekli olan harcama 15 bin TL, bu rakamın teknik adı açlık sınırı. Türkiye'de bugün 4 kişilik ailenin açlık sınırı 15 bin TL'nin üzerine çıktı. Hükümetin asgari ücretin belirtilen açlık sınırının altında hiçbir şekilde kalmayacak bir rakamı baz almasını ve üstüne çıkmasını bekliyoruz. İnsanlarımızın açlık sınırına mahkum kalmaması için bu kaçınılmaz bir ihtiyaçtır" dedi.

'MİLLİ YAS İLANI DOĞRU OLURDU'

Kılıç, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 12 şehidin ardından muhalefet partilerinin milli yas çağrısı ile ilgili soruya Kılıç, şu yanıtı verdi:

"Ulusal milli yas ilan edilebilirdi. Yeniden Refah Partisi olarak sadece Meclis'te yapılmış olan mutabakatı yeterli görmüyoruz. Bu mutabakatın ötesinde millete daha kapsamlı açıklamaların yapılmasında elbette yarar olacaktı. Terörle mücadele eden TSK'nın moralini yüksek tutmak adına TBMM'de bir mutabakatın ortaya konulmuş olmasını değerli buluyoruz. Bu mutabakatın Meclis'te temsil edilen parti gruplarıyla sınırlandırılmasını yanlış buluyoruz. Allah bir daha bu millete böyle bir şehit acısı yaşatmasın. Benzer bir durumun yaşanmaması için iktidar grubunu uyarıyoruz. Sadece gruplarla sınırlı tutmayın. Bireysel olarak da böylesi mutabakatları milletvekillerine açık hale getirin. Eğer bu olmuş olsaydı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan ve TBMM'de bizi temsil eden milletvekillerinin imzaları o mutabakatın altında olacaktı. Her ne kadar CHP kurumsal olarak o mutabakata imza atmamış olsa bile CHP içinde biliyoruz ki imza atmaya gönüllü nice milletvekili arkadaşlarımız var. Milli yas ilan edilmiş olsaydı esasında çok doğru olurdu. Hele ki önümüz yılbaşı. Böyle bir acının haftası dolmadan yılbaşı ekranı çıkacak önümüze. Herkesin samimiyetini, ilkesini bekliyoruz. Belediyeler yılbaşı etkinliklerini iptal etmelidir. Milli yas kararını halkımız vicdanında almalıdır."

'AK PARTİ'NİN İADEİZİYARETİNİ BEKLİYORUZ'

Dün AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin İstanbul, Ankara ve İzmir'de yerel seçimde iş birliği yapıp yapmama hususunda gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendiren Kılıç, "Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan ile AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu görüşmeler sonrasında heyetlerimizin görüşmelerine karar verilmişti. AK Parti'den gelen davet üzerine arkadaşlarımız görüşmeye gitti. Ön görüşmeyi yaptılar. Bu hafta içinde olması kaydıyla AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi'ne iadeiziyarette bulunmasını bekliyoruz. Yeniden Refah Partisi gücünün farkındadır. Yaklaşmakta olan yerel seçim sürecinde hangi partinin ne önemde olduğunun da farkındadır. Biz siyasetin felsefesini de matematiğini de biliyoruz. Neyin neye yarayacağının elbette ki farkındayız. Farklı siyasi partilerin benzer söylemler ya da yaklaşımlar üzerinden yakınlaşmaları, seçim iş birlikleri yapmasını esasında yerinde ve gereğinde doğru da buluyoruz. Yeniden Refah Partisi için öncelik kendi adaylarını çıkarmak, kendi adayları ve bayrağıyla yarışmak ve oy oranını sandığa yansıtmaktır. Eğer bizimle iş birliği yapmak isteyen siyasi partiler eşit ve adil koşullarda, dengeli bir iş birliği teklifinde bulunacak olurlarsa, Yeniden Refah Partisi olarak iş birliğine hazır olduğumuzu; Ankara, İstanbul ve İzmir illeriyle sınırlı olmak kaydıyla ifade ettik. İş birliği teklifi Yeniden Refah Partisi'nin gücünü görmezden gelmek, önemsememek, eksik ya da küçük görmek şeklinde tezahür ederse en baştan açıkladığımız gibi kendi adaylarımızla tüm illerde yarışma kararlılığımızın da arkasındayız" ifadelerini kullandı. (DHA)