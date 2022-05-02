İstanbul Sözleşmesi İçin Gözler Danıştay Kararında - Haberler

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İstanbul Sözleşmesi İçin Gözler Danıştay Kararında

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali için açılan davanın duruşması Ankara'da yapıldı.

ANKARA (DailyMotion.com) - Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali için açılan davanın duruşması Ankara'da yapıldı. Danıştay'ın vereceği karar aynı zamanda, Cumhurbaşkanı imzalı kararların yargı denetimine açık olup olmadığının testi olarak görülüyor

DailyMotion.com / Güncel

İstanbul Sözleşmesi, Danıştay, Türkiye, Ankara, Güncel, Haberler

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