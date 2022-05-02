İstanbul Sözleşmesi İçin Gözler Danıştay Kararında
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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali için açılan davanın duruşması Ankara'da yapıldı.
ANKARA (DailyMotion.com) - Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali için açılan davanın duruşması Ankara'da yapıldı. Danıştay'ın vereceği karar aynı zamanda, Cumhurbaşkanı imzalı kararların yargı denetimine açık olup olmadığının testi olarak görülüyor
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