İSTANBUL-SOLÜSYONLA ÇOĞALTACANI SÖYLEYEREK 35 BİN EURO DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

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İSTANBUL-SOLÜSYONLA ÇOĞALTACANI SÖYLEYEREK 35 BİN EURO DOLANDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

SOSYAL medyada tanıştığı kişiden aldığı 35 bin Euro'yu solüsyon yöntemiyle çoğaltıp 150 bin Euro olarak geri vereceğini söyleyerek dolandıran Kamerun uyruklu şüpheli yakalandı.

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SOSYAL medyada tanıştığı kişiden aldığı 35 bin Euro'yu solüsyon yöntemiyle çoğaltıp 150 bin Euro olarak geri vereceğini söyleyerek dolandıran Kamerun uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 41 yaşındaki H.H.Ö. sosyal medyada asansör işi yapmak için Kamerun uyruklu Junior S. ile tanıştı. Bir süre sosyal medyada konuşan Taksim'de bir apartta buluştu. Junior S., H.H.Ö.'den kendisine 35 bin Euro vermesi karşılığında solüsyon yöntemiyle parayı çoğaltıp 150 bin Euro olarak geri vereceğini söyledi. Parayı veren H.H.Ö. kendisine sahte para verdiğini iddia ederek Junior S.'den şikayetçi oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, H.H.Ö. ile kendisinden parayı alan kişiyle tekrar buluşmasını istedi. Buluşma gerçekleştiği sırada ekipler, şüpheli Junior S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin Junior S.(38) adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Kamerun Taksim Güncel Haberler

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