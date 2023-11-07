İstanbul Sohbetleri grubu, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların durmasını istedi

İstanbul Fatih'te devam eden İstanbul Sohbetleri'nin müdavimi ilim, sanat, fikir ve kültür dünyasından isimler, İsrail'in Gazze'deki sivillere gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Hekimoğlu Ali Paşa Kültür Merkezi'nde bir araya gelen katılımcıların yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in soykırım yaptığı belirtilerek, bir an önce ve şartsız biçimde, saldırıların sona ermesi istendi. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin tüm sivillere yönelik yapılan bombardımanın artık tahammül edilemez hale geldiği vurgulandı.

Üç asılsız iddianın gündeme geldiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de ABD ve Avrupa destekli İsrail terörü devam ederken, maalesef bazı odaklar olayı saptırmak ve tarih bilgisinden yoksun insanları aldatmak için üç asılsız iddiayı tekrar gündeme getiriyor. Birincisi Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu iddia ediyorlar. Bu iddia Siyonistlerin dünya kamuoyunu yanıltmak için kullandıkları taktiklerden biridir. Doğrusu Hamas, kendi ülkesini savunan milli bir kuruluştur. Yüzyıllardır yaşadıkları toprakları işgal eden Siyonist teröristlere karşı, istiklal mücadelesi veren Filistin'in Kuvayı Milliyesi'dir. Ayrıca Hamas, 2006'da Filistin'de ilk defa yapılan adil ve demokratik seçimde yüksek oy oranına ulaştı. Asıl terörist olan İsrail'dir. 75 yıldır devlet olamayan, Siyonist terör örgütleri tarafından kurulan savaş suçlusu bu katiller güruhu, vahşice çoluk çocuk binlerce masumu öldürmeye devam etmektedir. Müslüman ülkeler acilen İsrail'i terör örgütü ilan ederek ona karşı her türlü yaptırımı uygulamalıdır.

İkinci bir iftira da Filistinlilerin topraklarını Yahudilere sattığı iddiasıdır. Bunun gerçek dışı olduğunu anlamak için sadece Büyük Felaket Nekbe olayına bakmak kafidir. 1948'de siyonist teröristler tarafından nüfusunun yüzde 80'i yurtlarından sürülen ve topraklarının dörtte üçü işgal edilen Filistinli Müslümanlar acaba kime ne satabilirdi? Zaten işgalcilerin satın alma gibi bir niyeti hiç olmamıştır. Çünkü el koyarak gasp etmek onlar için daha kolay ve masrafsız bir yöntemdir. 19. yüzyılda Filistin'e ilk göç hareketleri (Aliyah) sırasında bazı Hristiyan Araplardan satın alınıp çiftlik yapılan toprakların oranı ise yüzde bir bile değildir.

Üçüncüsü ise Arapların, Birinci Dünya Savaşı sırasında bizi arkadan vurdukları iddiasıdır. İngiltere'nin savaştan çok önce bölgeye gönderdiği Lawrence ve Gertrude Bell gibi casuslar, İslam diyarlarında yıllarca yaptığı faaliyete ve dağıttığı binlerce altına rağmen sadece Şerif Hüseyin ve oğullarını kandırabilmiştir. Düzenli bir ordusu olmayan ve etrafındaki 3-5 bin bedeviyi İngiliz silahlarıyla donatan bu hainin, Osmanlı ordusuna verdiği ciddi bir kayıptan da söz edilemez. Tam tersine Gazzeli, Kudüslü, Şamlı, Bağdatlı on binlerce kahraman, hem güney cephesinde hem de Çanakkale'de bizimle beraber düşmana karşı savaşmış ve şehit olmuştur. Haçlı ve siyonist propagandanın etkisinde kalıp bu iftira ve iddialara inanarak Filistinli Müslüman kardeşlerimizi terörist zannetmek, katil işgalci İsrail'i de kendini savunuyor diye mazur görmek çok büyük bir gaflettir."

İstanbul Sohbetler Grubunda yer alan isimler şöyle:

Abdulhamit Avşar, Abdullah Kılıç, Abdullah Uçman, Abdurrahman Şen, Ahmet Maraşlı, Ali Akben, Ali Erkan Kavaklı, Bekir Tuncel Salihoğlu, Bestami Yazgan, Bülent Katkak, Can Alpgüvenç, Davut Nuriler, Durali Yılmaz, Dursun Ali Taşçı, Dursun Gürlek, Ersin Nazif Gürdoğan, Fahri Sarrafoğlu, Fehmi Atay, Halil Ovalı, Haluk İmamoğlu, Harun Yöndem, Hasan Güneş, Hikmet Barutçugil, Hüseyin İpek, İhsan Işık, İhsan Kabil, İrfan Çalışan, İsmail Fatih Ceylan, İsrafil Kuralay, Mahmut Şener, Mehmet Arif, Mehmet Arif Vural, Mehmet Cangir, Mehmet Fatih Can, Mehmet Kamil Berse, Mehmet Nuri Yardım, Muhammet Sani Adıgüzel, Mehmet Uyar, Mesut Uçakan, Muammer Erkul, Muhsin Duran, Murat Sevinç, Müslim Ülgen, Mustafa Doğan, Mustafa Gül, Mustafa Nadir Önay, Mustafa Tuncel, Müslim Ülgen, Nazif Tunç, Necati Tuncer, Necip Dinç, Nurettin Taşkesen, Osman Karabacak, Recep Garip, Recep Koçak, Sabri Nergiz, Sait Yıldırımer, Sefa Saygılı, Selahaddin Eş Çakırgil, Selahattin Arslan, Suphi Saatçi, Sücaettin Erdem, Süleyman Berk, Süleyman Zeki Bağlan, Şaban Çobanoğlu, Şerif Aydemir, Turgay Kaymakçı, Ünal Bolat, Volkan Vacit Daylan, Yalçın Ersan, Yaşar Karayel ve Yusuf Dursun.