İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI - Haberler

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DEKİ HIRSIZI ELİNDEKİ GÜL DÖVMESİ YAKALATTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
? ŞİŞLİ'de, para ve cep telefonu çalan şüpheli elindeki gül dövmesinden tespit edilerek, yakalandı.
? ŞİŞLİ'de, para ve cep telefonu çalan şüpheli elindeki gül dövmesinden tespit edilerek, yakalandı.
Kuştepe Mahallesi'nde 23 Mayıs günü, saat 05.30 sıralarında, penceredeki demir korkuluklardan tırmanarak eve giren şüpheli, cep telefonu, 110 Euro, 700 Dolar, 825 lira ve çeşitli bankalara ait kredi kartlarını çaldı.
Şikayet üzerine polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli, elindeki gül dövmesinden tespit edildi. E.Ç., 30 Mayıs'ta Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde yakalandı. Benzer suç kayıtları olduğu anlaşılan E.Ç., tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel