İstanbul Şişli'de Yol Ortasında Kavga Trafiği Aksattı

İstanbul Şişli'de yol ortasında durdurdukları aynı araçtan inip kavga etmeleri sonucu trafiği aksatan 2 şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medya platformlarına yansıyan görüntüye göre, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulundukları aracı durdurup kavga etmeye başlayan ve trafiği aksatan 2 zanlının kimliği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çanta ve biber gazıyla kavga eden F.S. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Ekipler, tartışmanın şüpheli M.K'nin aracı kullanan F.S'ye ait 4 bin lirayı çaldığı iddiasıyla çıktığı, F.S'nin M.K'ye biber gazı sıktığı, M.K'nin de araca zarar verdiğini tespit etti.

"Kasten yaralama, tehdit, hakaret, açıktan hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.