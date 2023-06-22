İstanbul Şişli'de Taksicilere Denetim Yapıldı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de taksicilere yönelik denetimlerini arttırdı. Kontrol noktasında durdurulan taksilerde taksimetre açma ve yolcu seçimi denetlendi. Emniyet kemeri takmayan ve evrakı eksik olan taksicilere cezai işlem uygulandı.