İstanbul Şişli'de Taksicilere Denetim Yapıldı
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de taksicilere yönelik denetimlerini arttırdı. Kontrol noktasında durdurulan taksilerde taksimetre açma ve yolcu seçimi denetlendi. Emniyet kemeri takmayan ve evrakı eksik olan taksicilere cezai işlem uygulandı.
İstanbul Şişli'de taksicilere yönelik "kısa mesafe" denetimi yapıldı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlarla turistlerin yoğun olduğu alışveriş merkezleri civarı ve tarihi alanlarda taksicilere yönelik denetimlerini arttırdı.
Şişli Büyükdere Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında durdurdukları taksileri durduran ekipler, sürücülerin taksimetre açma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve evrakı eksik olan taksicilere cezai işlem uygulandı.