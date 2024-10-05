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İstanbul Şişli'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı

İstanbul Şişli'de Silahlı Kavga: 5 Yaralı
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İstanbul'un Şişli ilçesinde, restoran önünde meydana gelen silahlı kavgada 4'ü yoldan geçen 5 kişi yaralandı. Olayda yaralananlardan birinin Rus vatandaşı olduğu öğrenildi. Polis, kavganın sebeplerine ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Şişli'de çıkan silahlı kavgada, 4'ü o sırada yoldan geçen olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi Vali Konağı Caddesi'ndeki restoranda yemek yiyen A.E.Ö. ile F.Ü arasında daha önceki bir husumetten kaynaklanan tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, restoran dışında silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan F.Ü. ile o sırada yoldan geçen E.D, H.D, S.D. ve A.G. silahla yaralandı. Yaralılardan birinin Rus vatandaşı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis, şüpheli A.E.Ö'yü olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

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