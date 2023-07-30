İstanbul Şişli'de Otomobil Takla Attı

İstanbul Şişli'de, çelik bariyerlere çarpan bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi. Kazanın etkisiyle bir şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.