İstanbul Şişli'de Otomobil Takla Attı
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İstanbul Şişli'de, çelik bariyerlere çarpan bir otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık durumları iyi. Kazanın etkisiyle bir şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.
İstanbul Şişli'de, yolu ayıran çelik bariyerlere çarpan otomobil takla attı.
Alınan bilgiye göre, Sıracevizler Caddesi'nde seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, 34 FAK 831 plakalı otomobil, çelik bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tekerleği çıkan ve takla atan otomobildeki 3 kişi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta kontrol edilen 3 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın etkisiyle bir şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede araç yoğunluğu oluştu.