İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARKOTİK VE ASAYİŞ DENETİMİ ŞİŞLİ'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı. ŞİŞLİ'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kuştepe Mahallesi başta olmak üzere Şişli genelinde dün gece saat 22.00'de denetim yaptı. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen denetimde metruk binalar, parklar ve sokaklar tek tek kontrol edildi. Şüpheli görülenlere GBT (Genel Bilgi Taraması) işlemi yapıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şişli Güncel Haberler

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