İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KARGOYLA İNGİLTERE'YE GÖNDERİLECEK PAKETTE UYUŞTURUCU BULUNDU - Haberler

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İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE KARGOYLA İNGİLTERE'YE GÖNDERİLECEK PAKETTE UYUŞTURUCU BULUNDU

ŞİŞLİ'de kargo şubesine yapılan operasyonda, İngiltere'ye gönderilmek istenen pakette ayna çerçevesine gizlenmiş 412 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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ŞİŞLİ'de kargo şubesine yapılan operasyonda, İngiltere'ye gönderilmek istenen pakette ayna çerçevesine gizlenmiş 412 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kargo şirketinin Şişli'deki şubesinden İngiltere'ye uyuşturucu madde gönderileceği bilgisine ulaştı. Kargo şubesinde dün yapılan operasyonda Işın ve Gold isimli narkotik köpeklerle arama yapıldı. Arama yapan köpekler, gönderici bilgisi i A.A.F., alıcı bilgisi B.T.A olan bir pakete tepki verdi. Pakette yapılan incelemede ayna çerçevesinde gizlenmiş 412 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin bulunma anı ise kameralara yansıdı. Kargo şubesindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, gönderici A.A.F'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şubede yapılan operasyon güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik England Şişli Güncel Haberler

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